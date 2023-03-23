موعد أذان الفجر في المنوفية الجمعة 24-3-2023

ينتظر المواطنون في محافظة المنوفية مواقيت الصلاة، وخاصة موعد أذان الفجر يوم الجمعة 24-3-2023، والذي يعد ثاني أيام شهر رمضان المبارك، إذ يبدأ الصوم من الفجر حتى أذان المغرب.

موعد أذان الفجر في المنوفية

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في المنوفية يوم الجمعة 24-3-2023، ويكون في تمام الساعة الرابعة و 29 دقيقة، كما حددت موعد السحور في تمام الساعة الثانية و 9 دقائق صباحا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و 9 دقائق صباحاً.

المساجد تستعد لاستقبال المصلين

ويستعد المواطنون لموعد أذان الفجر في المنوفية يوم الجمعة 24-3-2023 لبدء ثاني أيام شهر رمضان المبارك، مع إعلان مديرية الأوقاف في المحافظة الاستعدادات لاستقبال المصليين مع الاهتمام بالنظافة والإجراءات الوقائية، والتشديد على المتابعة المستمرة من كافة الإدارات علي مستوي المراكز والمدن والقرى,

مواقيت الصلاة في المنوفية الجمعة 24-3-2023

وأوضحت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي، أن موعد أذان المغرب يوم الجمعة تكون في تمام الساعة السادسة و 12 دقيقة مساء، على أن يكون موعد صلاة الظهر الثانية عشر و 4 دقائق، وموعد صلاة العصر الساعة الثالثة و 33 دقيقة، وموعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و 30 دقيقة مساء.