يصوم أهالي محافظة المنيا في اليوم الأول من شهر رمضان المعظم 2023، مدة تقترب من 14 ساعة، لذلك يرغب قطاع عريض منهم في معرفة موعد أذان الفجر والمغرب في المنيا، اليوم الخميس 23 مارس 2023، لإقامة الصلاة في مواعيدها، والإمساك عن تناول الطعام والشراب، في أول أيام الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في محافظة المنيا اليوم الخميس

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، في بيان لها، أنّ موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس 23 مارس، سيكون في تمام الساعة 4:33 صباحًا، وموعد الإمساك عن تناول الطعام في تمام الساعة 4:13 صباحًا، على أن يكون موعد السحور في تمام الساعة 2:13 صباحًا.

أذان المغرب في المنيا اليوم

وسيكون أذان المغرب اليوم الخميس، في محافظة المنيا في تمام الساعة 6:10 مساءً، وبذلك سيكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من رمضان الموافق الخميس 23 مارس، 13 ساعة و57 دقيقة.

وفي سياق متصل، تتابع مديرية الأوقاف في المنيا، بشكل يومي أعمال تطهير وتنظيف المساجد الكبري والصغيرة، والتأكيد على تواجد الأئمة والعمال في الصلوات الخمس والتراويح.

وأكد الشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنيا، أن كافة المساجد تستقبل المصلين لأداء كل الفروض وصلاة التراويح، في جميع المراكز والقرى والمدن، مع الاهتمام بأعمال النظافة داخل المساجد وخارجها.