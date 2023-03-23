مسلسل الكبير أوي7 الحلقة الأولى .. «مربوحة» تراسل مكي من حساب مزيف

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي7 العديد من الأحداث الكوميدية التي جذبت الجمهور، منها مواجهة مربوحة للكبير بسبب خيانته ومحاولة جوني إيجاد حلول، بعد أن راسلت مربوحة الفنان أحمد مكي من حساب مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

حلم الكبير أوي في الحلقة الأولى

انطلقت أحداث المسلسل بظهور مربوحة وفزاع داخل الدوار ببوكيه وردلينزل الكبير من غرفته ويواجه مربوحة أنه سيتزوج وتتفاجأ أن العروسة الراقصة لورديانا، لتنهال مربوحة بسبب جمال العروسة، ويكتشف أنه حلم.

خناقة مربوحة والكبير أوي

ويستيقظ الكبير على مربوحة وهي تنظف المنزل وتنشأ بينهما خناقة كوميدية، لتكتشف أنه يخونها بعد أن امت بالحديث معه من حساب مزيف على «فيس بوك» ثم تتفاجأ بتجاوبه مع من تحدثه.

مربوحة تلجأ لجوني

وتضطر مربوحة ان تلجا لجوني لإيجاد حلول بعد اكتشاف أن الكبير يخونها لتفشل جميع حلوله بسببها، ومن ناحية أخرى أعلن جوني عن استعداه لمشروع جيم في المزريطة بسبب عادتهم الغذائية السيئة.