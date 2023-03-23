المصارع أشرف كابونجا يكسر رقما قياسيا جديدا في سحب سيارة بأسنانه

نجح المصارع أشرف كابونجا بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في سحب سيارة يصل وزنها إلى أكثر من طنين لمسافة 100 متر، لكسر الرقم القياسي الذي حققه مواطن سوري.

وقال كابونجا في تصريحات لـ«الوطن» أنه نفذ التجربة على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بسحب سيارة وزنها 2020 كيلوجراما، والجري بها مسافة 100 متر، لكسر رقم السوري يزن عياث صالح، والذي نجح في سحب سيارة وزنها طن واحد بمسافة 100 متر جري.

وقال كابونجا إن محاولته هي الثالثة خلال شهر واحد لكسر أرقام قياسية تم تحقيقها في عدد من الدول على مدار السنوات الماضية.

كابونجا يسحب 6 سيارات الأسبوع الماضي

ونجح المصارع أشرف كابونجا بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية الجمعة الماضية في سحب 6 سيارات ملاكي بأسنانه على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وربط كابونجا السيارات ونجح في سحبها فقط بأسنانه دون مساعدة بيديه ضمن المحاولات التي ينفذها كابونجا خلال الأشهر الحالية استعدادا لرقم قياسي جديد.

وقال «كابونجا» إن عملية سحب السيارات كسرت الرقم القياسي الذي حققه العملاق كونلي ماجنوسون المقيم في أستراليا، وتسجيله في موسوعة جينيس العالمية، وكسر الرقم للمرة الثالثة منه علي التوالي.