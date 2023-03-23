تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا.. أمطار رعدية على 13 محافظة

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تتعرض البلاد لتغير مفاجئ وسقوط أمطار رعدية تصل إلى 70% على 13 محافظة على مدار اليوم، تمتد إلى القاهرة الكبرى، وسط تكون للغيوم ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضح خبراء الأرصاد تعرض محافظات: «القاهرة، الجيزة، القليوبية» لسقوط أمطار تصل إلى 50% وتكون رعدية مع تكون الغيوم الجزئية، وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتشهد حالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي: «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد» تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح التي سجلت سرعتها 36 كيلو متر في الساعة، مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية بنسبة 70% وسجلت العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدًا أيضاً في محافظات جنوب الوجه البحري وهي: «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، وذلك بنسبة تصل إلى 60% وتكون رعدية، وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة وسرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدًا في محافظات جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمرـ إذ يسود طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح والتي بلغت أقصى سرعتها في جنوب الصعيد، إذ سجلت 36 كيلو متر في الساعة.