الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. أمطار وأتربة عالقة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات إذ تشير التوقعات إلى تكون الأتربة العالقة نهاراً مع نشاط للرياح على مختلف المحافظات مع تكون الغيوم الجزئية، وطقس غائم جزئيا على جميع المحافظات فيما عدا غرب مصر الذي يشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، لذا حذرت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة النسبي، والاستمرار بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

ظواهر جوية مع حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات أوضحت الأرصاد تجلي عدد من الظواهر الجوية المتمثلة في التالي:

- تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية «البحيرة، مطروح، الإسكندرية» إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة التي سجلت سرعتها 30 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- أمطار خفيفة بنسبة 20% على غرب مصر.

- سجلت سرعة الرياح في محافظات الوجه البحري 30 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- شبورة مائية على الطرق شمال ووسط مصر.

طقس محافظات الصعيد غدا

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد إذ سجلت سرعتها 32 كيلومترا في الساعة مع طقس مشمس معتدل الحرارة نهاراً وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

وتنعدم الرياح على محافظات جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس معتدل الحرارة نهاراً وسجلت العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.