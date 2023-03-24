مع بداية عرض الحلقة الأولى، يرغب الجمهور في معرفة القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي7 في رمضان 2023، والذي يشهد هذا العام مواقف كوميدية عديدة بين الكبير أوي وزوجته ومربوحة وشقيقة جوني.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

العرض الأول للمسلسل عبر قناة on، سيكون يوميا عقب الإفطار مباشرة في تمام 6:15 مساء، وسيعرض أيضا عبر منصة واتش أت، ويعرض على قناة حكايات 6:10مساء.

والعرض الثاني لمسلسل الكبير أوي سيكون على قناة أون 12:30بعد منتصف الليل، كما يعرض في اليوم الثاني الساعه 2:00 مساء.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي7

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي العديد من الأحداث الكوميدية التي جذبت الجمهور كالعادة بين الكبير أوي وزوجتة مربوحة، حول الملل الزوجي الذي أصيب علاقتهم.