موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 7 والقنوات الناقلة

تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي خلال ساعات قليلة، حيث يبحث عنها فئة كبيرة من الجمهور، خاصة بعد النجاحٌ الكبير الذي حققه الفنان أحمد مكي من خلال مسلسله الكوميدي الكبير أوي على مدار الأجزاء السابقة.

موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل الكبير أوي 7

وتُعرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي على قناة ON، ومنصة «واتش إت»، يوميًا عقب الإفطار الساعة 6:30 بعد أذان المغرب، والإعادة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، و6:30 صباحا، و12:30 ظهرا.

الجزء السابع من الكبير أوي

في الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، يستكمل الفنان أحمد مكي مواقفه الكوميديا مع زوجته وشقيقيه، ويتخلل الأحداث عددا من المواقف الكوميدية بين الكبير وزوجته مربوحة بعد سيطرة الملل على حياتهما الزوجية.

أبطال مسلسل الكبير أوي

يشارك في البطولة مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم رحمة أحمد حسن ومحمد سلام، ونستعرض مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي على قناة on في رمضان 2023.