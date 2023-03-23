وسط أجواء روحانية يستقبل المصريين أيام شهر رمضان المبارك، الذي يعد من شهور الخير والاهتمام بمواقيت الصلاة لأداء الفرائض، كما يهتم الملايين بمعرفة موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة الجمعة 24-3-2023 لأداء صلاة الفجر وبدء الصوم في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة

ووسط أجواء من الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، أكدت وزارة الأوقاف علي جميع المديريات علي رفع درجة الاستعداد في جميع المحافظات والمراكز والتواجد الميداني والتشديد علي الالتزام والنظافة في جميع المساجد علي مستوي الجمهورية.

موعد أذان الفجر الجمعة 24-3-2023

وأكدت هيئة المساحة المصرية، أن عدد ساعات الصيام في ثاني أيام شهر رمضانة بكون 14 ساعة ودقيقة، وموعد أذان الفجر في محافظة الجيزة الجمعة 24-3-2023 يكون في تمام الساعة السادسة و 10 دقائق، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية و 9 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و 9 دقائق.

مواقيت الصلاة في الجيزة الجمعة 24-3-2023

وتابعت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة اليوم، جاءت كالتالي: موعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 56 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر و 3 دقائق، وموعد صلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و31 دقيقة، وموعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و28 دقيقة مساء.