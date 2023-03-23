تزامنًا مع بدء أول أيام شهر رمضان المبارك، يأتي موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الخميس 23-3-2023، على رأس قائمة اهتمامات المواطنين لمعرفة توقيت الإمساك عن الطعام والشراب استعدادًا لصيام الشهر الكريم.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الخميس 23-3-2023، في إطار الخدمات التي تحرص على تقديمها لقرائها، مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الخميس 23-3-2023

ويأتي موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الخميس 23-3-2023، أول أيام رمضان، وفقًا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، سيكون في تمام الساعة 4:25 صباحًا.

موعد السحور والإمساك في دمياط

كما يأتي موعد السحور في محافظة دمياط في تمام الساعة 2:05 صباحًا، وموعد الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 4:05 صباحًا.

وفي سياق متصل، أنهت محافظة دمياط، استعداداتها لاستقبال أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، اليوم الخميس، وتزينت المساجد الكبرى في المدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال المواطنين لأداء الصلوات، وأدى جموع المواطنين صلاة التراويح عقب صلاة العشاء مساء أمس الأربعاء، في أول صلاة تراويح للشهر الكريم.