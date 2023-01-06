تحويل الأكياس البلاستيك لمشغولات يدوية.. باب رزق واسع لسيدات جزيرة القرصاية

سلط برنامج «أتوبيس السعادة»، المعروض على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، الضوء على صناعة المشغولات اليدوية من أكياس البلاستيك، بواسطة سيدات جزيرة القرصاية.

حكاية «كريمة» مع صناعة المشغولات البلاستيكية

قالت «كريمة» إحدى الفتيات العاملات في تلك المهنة، إن دور كل سيدة لا يقتصر على شيء محدد في صنع المشغولات اليدوية، إلا أن دورها حاليا، يتضمن تفريغ التصميم على ورق، وشفه على أكياس البلاستيك، قبل قصه ولصقه، ليكون في النهاية حافظة نقود «بوك».

أشارت إلى أنها عملت في المصنع منذ عام و3 أشهر، وبفضله تحسن دخلها بشكل كبير، بعدما كانت مكتفية بالدبلوم، إذ شجعها العمل على استكمال تعليمها، لتلتحق بالجامعة، بالإضافة إلى تحسين نفسيتها، وتوسيع دائرة معارفها بالناس، بخلاف اكتساب الخبرات على مستوى المهنة والحياة.

«أم هنا»: عاوزة أعلم بناتي أحسن علام

أضافت «أم هنا»، إحدى العاملات، إنها التحقت للعمل في المصنع منذ عامين، وبفضل هذا العمل استطاعت استكمال تعليم بناتها الأربعة، متابعة: «عاوزة أعلم بناتي أحسن علام، والشغل ده ساعدني كتير».

وأوضحت أنها لم تكن تعمل من قبل، لكن عائلتها وزوجها يعملون بالأساس في الصيد، بجزيرة القرصاية، موضحة أن عملها يقتصر على الشكل النهائي للمنتج.