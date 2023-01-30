اعرف الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض باب رزق

قرض «باب رزق» برنامج تمويلي حديث، قدّمه البنك الزراعي المصري، ويتمثل في دعم تمويلي للمشروعات متناهية الصغر في قرى الريف، كما أنّ له فائدة بسيطة بأنظمة سداد مميزة وتسهيلات كبيرة.

وأوضح الزراعي المصري، أنّ البرنامج يقدّم تمويلا للمرأة الريفية والمعيلة، فضلا عن التجار والحرفيين والباعة المتجولين، ويساعدهم على تنفيذ المشروعات الجديدة وتطوير القائمة، كما يقدّم مصدر رزق لمساعدتهم على زيادة دخلهم وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من سكان الريف.

الفئات المستهدفة لقرض باب رزق

- المرأة الريفية والمعيلة.

- الباعة الجائلين والعاملين في تجارة المنتجات الزراعية والأدوات ومستلزمات الزراعة، مثال «الأعلاف، والأسمدة.. وإلخ».

- العاملون في الصناعات الريفية والحرفية مثل صناعة السجاد والتريكو.

- مربو الطيور «الدواجن، والبط، والأرانب».

- مربو الأغنام والماعز وأصحاب الحرف اليدوية.

قيمة قرض باب رزق

ويقدّم القرض بفائدة 11.25% متناقصة وتصل قيمة القرض إلى 10 آلاف جنيه بحد أدنى 2000 جنيه، كما يتم منح تسهيلات في السداد ومنح فترة سداد تصل لـ12 شهرا.

دورية السداد

يتم السداد كل شهر أو كل 3 أشهر أو 6 أشهر حسب طبيعة ونشاط التمويل، بحد أدنى 6 أشهر أو 12 شهرا.

المميزات

الفائدة متناقصة سنويا ودون مصاريف بنكية وأنظمة سداد متنوعة، مع سهولة الإجراءات والسرعة في التنفيذ.

إمكانية الإشتراك بين 4 مقترضين في قرض واحد.

إمكانية ضمان المقترضين بعضهم البعض.

إصدار بطاقة ميزة البنك الزراعي المصري مجانا.

الأوراق المطلوبة

يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية المدة + إيصال لمرافق الكهرباء أو المياه أو الغاز وتكون حديثة كما يتم تقديم بطاقة الضامن.