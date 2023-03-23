مصرع مدير إدارة التعليم الابتدائي بالغربية في حادث مروري

لقي مدير إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، مصرعه قبل أذان المغرب في أول أيام رمضان، إثر انقلاب سيارته على طريق «شبشير الحصة - القرشية» أثناء عودته إلى منزله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بمصرع شخص

وتلقت غرفة عمليات النجدة، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بمدينة السنطة بمحافظة الغربية، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق قرية شبشير الحصة- القرشية، أسفر عن مصرع شخص.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين مصرع حمدي الرفاعي مسعود، مدير إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إثر حادث انقلاب سيارته، حال عودته إلي منزله، بقرية شنرة البحرية، قبل اذان المغرب بدقائق قليلة.

رفع آثار الحادث

وتم رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.