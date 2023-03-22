إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث، انقلاب سيارة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

اخطار بانقلاب سيارة في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة ونقلوا إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل حسين عبد البر أبو عمر، 38 سنة، أحمد سمير محمود، 16 سنة، أحمد ياسر محمد، 23 سنة، محمد صبري ماهر،17 سنة، محمود فيصل عبد الحميد، 18 سنة، خالد احمد شعبان، 23 سنة، محمد محمود محمد، 19 سنة، رزق محمد ابو هلال، 30 سنة، محمد فيصل عبد الحميد، 22 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم ومقيمين الجيزة.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.