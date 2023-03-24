يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7 على قناة on في رمضان 2023، الذي تدور أحداث الجزء السابع منه حول مشاكل الكبير ومربوحة بشكل كوميدي.

مواعيد عرض الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي على قناة on في رمضان 2023

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 حصريا على قناة ON، ومنصة «وواتش إت»، يوميًا عقب الإفطار الساعة 6:15 عقب أذان المغرب، والإعادة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية 2:00 مساءًا.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

ويضم مسلسل الكبير أوي 7، مجموعة للفنان أحمد مكي عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: الفنان أحمد مكي،وهشام إسماعيل ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.