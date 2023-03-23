مسلسل الصفارة الحلقة 1.. «شفيق صمم تطبيق سياحي وسماه سواح»

انطلق مسلسل الصفارة الحلقة 1 والذي ضم العديد من المشاهد الهامة والكاشفة عن مضمون العمل الدرامي، لعل أبرزها عودة البطل الرئيسي «شفيق» للماضي من أجل الكشف عن السبب وراء سرقته للصفارة.

مسلسل الصفارة الحلقة 1

وتدور أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 1 في إطار كوميدي حول مرشد سياحي يجد «صفارة» يستخدمها في العودة إلى الماضي، وعقبها تتوالى الأحداث.

ويشارك في مسلسل الصفارة عدد من الفنانين بجانب أحمد أمين من بينهم طه دسوقي، آية سماحة ومن إخراج علاء إسماعيل.

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 1

وتضمنت أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 1 الكثير من المواقف حيث تذكر محمد أمين والذي يقوم بتذكر مرحلة ماضية من حياته منذ كان صغير في السن بعد ما تم الإمساك به في منطقة الأهرامات.

ومن أبرز الحكايات التي رواها شفيق هو تصميمه لتطبيق «سواح» الذي يعرف السياح بالمناطق السياحية، ولكن واجه بعض المشاكل أثناء العرض، ومنها سرقة برنامجه من أحد زملائه مما جعله يتعرض للإحباط، وفي النهاية عمل كبائع للتحف الأثرية ومرشد سياحي، حتي تصادف بفتح سرداب أمامه.

قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين

وحول قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، فتدور حول (شفيق) الذي يعمل مرشدا سياحيا ويقوم بسرقة صفارة الملك (توت عنخ آمون) التي تمكنه من العودة للزمن إلى الوراء لمدة 3 دقائق، ثم الرجوع للحاضر واكتشاف التغيرات الناتجة، فيدخل في مغامرات مثيرة.