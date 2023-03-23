خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023.. تخفيض القيمة أو دفع الحد الأدنى

هناك الكثير من الأمور المحظورة التي يرتكبها قائدي السيارات الأجرة أو أصحاب السيارات الملاكي دون علم، ويفاجئون فيما بعد بتوقيع غرامات عليهم، وهو ما يدفعهم للبحث عن طرق التظلم على مخالفات المرور لرفعها أو تخفيفها.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» خطوات التظلم على مخالفات المرور وتخفيض قيمة الغرامة أو دفع الحد الأدنى منها.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــا.

- اختر قائمة التظلمات.

- حدد نوع التظلم سواء كان «رخص المركبات، رخص القيادة».

- ادخل الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- اضغط على تفاصيل المخالفة.

- تظهر المخالفات المستحقة وتفاصيلها، والحد الأقصى والأدني للغرامة المستحقة.

- حدد مخالفة التظلم وسببها، ثم الضغط على «تظلم».

- تظهر شروط وأحكام الخدمة الإلكترونية المستخدمة بعد قرأتها اضغط على «موافق».

- تظهر البيانات الأساسية لرخصة السيارة، اكتب البيانات الشخصية في الأماكن المخصصة، ثم اضغط على إرسال الطلب. ‏

- عندما تظهر بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب احفظ الرقم لاستخدامه فيما بعد.

- تُرسل نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف.