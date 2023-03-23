مسلسل عملة نادرة الحلقة 1.. نيللي كريم تدخل في صراع مع حماها

جاءت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، في إطار تشويقي حيث بدأت الحلقة بإنجابها طفلا.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة

ويستقبل «عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، في مسلسل عملة نادرة، حفيده الجديد ويلقنه وصيته، ولكن تغضب نادرة ويسيطر عليها القلق بعد هدية عبد الجبار لرضيعها.

تطور في أحداث الحلقة الأولى من عملة نادرة

و تظهر «سميرة» و تجسد دورها الفنانة ريم رؤوف لزوجها مسعود، و الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد غيرتها من رد فعل عبد الجبار تجاه ولادة «سلفتها»نادرة و تتمني ان يكون المولود بنت، يطلب منها مسعود ان تخفض صوتها قبل ان ينتبه لها والدة، تنصرف سميرة غاضبة، يعنف عبد الجبار ابنة مسعود بسبب حديث زوجته.

تضع «نادرة» مولدها الأول يوسف و يعتلي البيت أصوات الزغاريد وسط فرحة، ولكنها تواجه مشكلات عديدة مع حماها الذي يتدخل في جميع تصرفاتها حتى أنه يختار اسم الرضيع يوسف.

قصة مسلسل عملة نادرة

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بإمتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة.