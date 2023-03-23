مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة يسرا الحلقة الثانية، ستكون عقب صلاة المغرب على شبكة قنوات on، وهو العمل الكوميدي الذي ينتظره جمهور أحمد مكي من العام للعام، وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة للمسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الثانية سيكون حصريا على قناة ON، ومنصة واتش ات، حيث يتم عرض المسلسل يوميًا عقب الإفطار مباشرة طوال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب، ويعرض أيضا على قناة حكايات، ويُعاد المسلسل على قناة أون الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الثانية في 2:00 مساء.

تردد القناة الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7

أما تردد القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي لأحمد مكي، هو: تردد قناة on: 10864 ومعدل الترميز هو: 27500 أما الاستقطاب هو: أفقي H وتصحيح الخطأ 6/5.