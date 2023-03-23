شهدت محافظة الإسماعيلية على مدار الساعات الماضية استعدادات في كافة مساجدها، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك وصلاة التراويح.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسماعيلية الجمعة 24-3-2023 في ثاني أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هجريًا، وفق هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية الجمعة بحسب التوقيت المحدد لمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 4:25 على أن تسرق الشمس الجمعة ثاني أيام شهر رمضان في تمام الساعة 5:52 دقيقة.

عدد ساعات الصيام الجمعة 24-3-2023 في الإسماعيلية

ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر الجمعة، وحتى أذان المغرب من نفس اليوم.

مواعيد الصلاة في الإسماعيلية

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك والصادرة عن هيئة المساحة المصرية فان مواقيت الصلاة الجمعة في الإسماعيلية كالآتي

الظهر 11:58 ص.

العصر 03:27 م.

صلاة المغرب 06:05 م.

العشاء 07:23 م.