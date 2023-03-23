أسعار النفط عالميا تتراجع مع تقييم المستثمرين رفع سعر الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط عالميا، اليوم الخميس، في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي والمعروف بـ «البنك المركزي الأمريكي» التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

أسعار النفط عالميا: انخفاض العقود الآجلة لخام برنت

وحول آخر أخبار أسعار النفط عالميا، بحلول الساعة 09:13 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.52% إلى 76.29 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا أو 0.66% إلى 70.43 دولار للبرميل.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس في تسوية أمس الأربعاء، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

من جهته قال باول أمس الأربعاء، إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات واضحة على الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل عام 2023.

وتسببت أزمة البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي بشأن رفع الفائدة أمس الأربعاء.

خبير: تراجع أسعار النفط عالميا يعود إلى تحركات الدولار

كما قال الخبير النفطي فهد بن جمعة، إن تراجع أسعار النفط عالميا يعود إلى تحركات الدولار، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، بحسب قناة «العربية».

وأضاف الخبير النفطي: «أسعار النفط سجلت مكاسب بجلسة الأربعاء بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الفائدة، ولكنها عادت للتراجع اليوم الخميس مع بقائها أعلى مستوى 76 دولار للبرميل لخام برنت».