«التكية» تقدم 2000 وجبة يوميا للصائمين في رمضان بالشرقية

أعد العاملون في مطبخ «التكية» الخيري بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أكبر مائدة لإفطار الصائمين، والتي أقاموها بجوار مسجد الفتح وبالقرب من مستشفى المبرة، لتوفير وجبات الإفطار والسحور.

الهدف إطعام الصائمين

وقال كريم فودة رئيس مجلس إدارة «التكية» في تصريحات لـ«الوطن»، إنهم جهزوا مائدة «التكية» لرمضان 2023، على أن تستوعب عددا كبيرا من الصائمين، وجرى توفير أكثر من 1000 وجبة إفطار يوميا.

وأضاف «فودة» أن مطبخ التكية الخيري يقدم الوجبات للمترددين على مستشفيات المبرة، والجامعة والمنطقة المحيطة، لذلك أقاموها بالقرب من مسجد الفتح لخدمة الصائمين خلال شهر رمضان يوميا.

2000 وجبة يوميا

وأوضح أنهم يقدمون وجبة متكاملة من البروتين والكربوهيدرات والحلوى أو الفاكهة إلى جانب المشروب من المياه أو العصير، مشيرا إلى تجهيز أكثر من 1000 وجبة سحور يوميا، لتصل الحصيلة إلى 2000 وجبة سحور وإفطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك، هذا بالإضافة إلى توزيع وجبات على المستحقين من المفحوصين مسبقا.

التكية 8 سنوات في عمل الخير

ولفت بعض أعضاء التكية إلى أنه تم انشاؤها منذ أكثر من 8 سنوات وذلك لتقديم وجبات على الناس في الشوارع مثل وجبات الشتاء المتمثلة في العدس الساخن تقدم للمصطفين إلى جوار المستشفيات أو المارة بالشوارع، إلى أن أصبحت التكية كيانا خيريا معروفا في مدينة الزقازيق، يقومون بفحص الحالات المستحقة طوال العام وفي شهر رمضان خاصة والذي تزيد فيه عدد الحالات المستفيدة بالطعام.