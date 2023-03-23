البنك الزراعي يطلق مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا في الشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، المحاسب سامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك والاستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوى الخدمات العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ والمحاسب منتصر الأبجيجي رئيس مجموعة الوجه البحري للبنك الزراعي المصري والمحاسب أشرف عبد العال رئيس قطاع الشرقية والمحاسب عمرو المسلمي مدير الاتصال المؤسسي لقطاع الشرقية.

تفعيل مبادرة الـ250 ألف جنيه

خلال الاجتماع تم مناقشة آلية تفعيل مبادرة البنك الزراعي بتقديم مبلغ 250 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، من خلال قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع وزارة التموين بقيمة 250 جنيهًا لكل قسيمة تسلم للمستحق ليصرف المواد الغذائية وفقًا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية.

المبادرات الإنسانية من الدولة

وأثنى محافظ الشرقية على مبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشيا مع المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز والمدن وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لهم.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية وتتطلب مزيداً من التوسع والاستثمار الجيد في كافة المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم.

وفي نهاية اللقاء أهدى نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري درعا تذكاريا لمحافظ الشرقية تقديراً للتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والبنك ومجهوداته الملموسة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.