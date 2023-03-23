دولة التلاوة من مصر إلى العالم.. شاشات «المتحدة» تقدم باقة متنوعة من قراءات القرآن الكريم بأصوات جيل العظماء وجيل الشباب (ملف خاص)

تميزت المحروسة على مدار التاريخ بعذوبة الصوت وحسن التلاوة ودقة التجويد وبلاغة الكلمة، فعلى هذه الأراضى خرجت أجيال متعاقبة من كبار القُراء الذين وصلت أصواتهم إلى كل بيوت البلدان الإسلامية، حتى قيل إن القرآن الكريم «نزل فى مكة والمدينة، وقُرئ فى مصر».

وفى شهر رمضان المبارك، يكون القرآن الكريم هو الوجبة الأساسية فى كل البيوت، مع أول النهار وآخر الليل، مع ساعة السحور ومع ساعة الإفطار، تأنس به الروح، وترتفع به النفس، ويتعلم منه الناس ما يحسن دنياهم ويحفظ آخرتهم ويزكى فطرتهم الطيبة.

وفى خطوة رائدة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت الشركة باقة متنوعة من قراءات القرآن الكريم بأصوات جيل العظماء وجيل الشباب، ونسخ تلاوة نادرة لم تخرج للنور من قبل، عبر خرائط برامجية متنوعة وساعات بث منضبطة، يكمل بعضها البعض، لتصبح الوجبة الدينية على شاشات «المتحدة» شاملة ومكتملة ومنتظمة.