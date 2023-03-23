كل ما تريد معرفته عن دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي.. افتتحها الرئيس

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم دار القرآن الكريم ومسجد مصر والمركز، حيث جاء الافتتاح بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

المشروع على مساحة 6730 مترا مربعا

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن دار القرآن الكريم أحد أعمدة مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة :

- المشروع على مساحة 6730 مترا مربعا وهو أسفل الساحة العلوية لمسجد مصر.

- يتكون الدار من منزل دار القرآن الكريم وصالون VIB وغرفة المقتنيات وممر لقاعات القرآن وإيوان للقرآن الكريم ومتحف كبار مشايخ القراء وقاعة الندوات مصعد للساحة العلوية.

** منزل دار القرآن

- مساحته 500 متر مربع ويحتوي على تشكيلات إسلامية من الرخام.

- يضم 2 مصعد

** البهو الرئيسي

- مساحته 1000 متر مربع و يحتوي على 2 صالون Vib

يتم تشكيل الحوائط من الرخام المحفور بالزخارف

- تضم 22 عمود وتاج

** غرفة المقتنيات

- مساحتها 780 متر مربع

- 3 مداخل وحوائط من تشكيلات الرخام الإسلامي

**القبة العلوية

-قطرها 17 مترا وارتفاعها 14 مترا

- تم تزويدها من الخارج بسبيل به 24 حوض ماء

**التجهيزات

-التكييف المركزي - انذار الحريق - كاميرات المراقبة - اجهزة سمعية ومرئية

** الممرات الرئيسية

- مساحتها 1000 متر مربع و يتم تشكيل الحوائط من الرخام المحفور بالزخارف الاسلامية

** قاعة الندوات

تقع على مساحة 250 متر مربع زو مجهزة بشاشات عرض و صالونات لاستقبال الزائرين

**قاعات الاستماع

- تقع بالجهة الغربية بمساحة 650 متر

- تشمل 4 قاعات للاستماع للقرآن باللغات الأجنبية

- تضم بهو توضح آيات دلائل العظمة .

** ايونات القرآن الكريم

-30 إيوانا بمساحة 90 مترا مربعا للإيوان الواحد

- يحتوي كل إيوان على جزء كامل من القرآن الكريم بعدد 20 صفحة ماعدا الإيوان الأول 22 صفحة والإيوان الثلاثون 23 صفحة.

- إجمالي مساحة الرخام بالإيونات 3500 متر

-إجمالي عدد صفحات القرآن الكريم 604 صفحات بالإضافة إلى صفحة دعاء ختم القرآن.