موعد أذان الفجر في البحر الأحمر الجمعة 24-3-2023

مر أول أيام رمضان، وهل علينا شهر الكرم، ومعه أجواء روحانية جميلة مع فرحة المواطنين بأداء الصلاة والصوم والفرائض، ويتساءل البعض عن مواقيت إقامة الفروض، وتنشر «الوطن» موعد أذان الفجر في البحر الأحمر يوم الجمعة 24-3-2023.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر يوم الجمعة

وحسب ما أعلن بيان هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في محافظة البحر الأحمر يوم الجمعة 24-3-2023، في مدن الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم ستكون في تمام الساعة الرابعة صباحا و23 دقيقة في مدينة الزعفرانة، والساعة الرابعة و21 دقيقة في رأس غارب والساعة الرابعة و20 دقيقة في مدينة الغردقة والساعة الرابعة و20 دقيقة في مدينة سفاجا و الساعة الرابعة و19 دقيقة في القصير والساعة الرابعة و18 دقيقة في مرسى علم.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24-3-2023 في البحر الأحمر

وأشارت هيئة المساحة المصرية في بيان لها، إلى أن عدد ساعات الصوم تبدأ في الساعة الرابعة و 19 دقيقة حتى موعد أذان المغرب في تمام الساعة الخامسة و 58 دقيقة وتبلغ 13 ساعة و39 دقيقة من وقت أذان الفجر وحتي موعد الإفطار ووقت صلاة المغرب.