موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام رمضان بمحافظة الوادي الجديد

يبحث العديد من المواطنين من أبناء محافظة الوادي الجديد خلال الساعات القليلة التي تفصلنا عن انطلاق أول أيام الشهر الكريم، عن مواعيد أذان الفجر الذي يحل الخميس.

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر والسحور، في أول أيام رمضان بمحافظة الوادي الجديد، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان 2023

ووفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر وسحور في أول أيام رمضان بمحافظة الوادي الجديد، سيكون على النحو التالي:

- موعد اذان الفجر أول أيام رمضان، الساعة 04:40 صباحا.

- موعد اذان المغرب أول أيام رمضان، الساعة 06:18 مساء.

مواقيت الصلاة في أول أيام رمضان بالوادي الجديد

وتأتي مواقيت الصلاة في أول أيام الشهر الكريم، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

السحور: 2:17 صباحا.

إمساك: 4:17 صباحا.

الفجر: 04:37 صباحا.

الشروق: 6:00 صباحا.

الظهر: 12:06 ظهرا.

العصر: 3:33 مساء.

المغرب: 6:11 مساء

العشاء 7:27 مساء.

مدة ساعات الصوم: 13:54 ساعة.

محافظة الوادي الجديد تنهي استعداداتها لاستقبال رمضان

في سياق متصل، أنهت محافظة الوادى الجديد، استعداداتها لاستقبال أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، غدا الخميس، وتزينت المساجد الكبرى في المدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال المواطنين، لأداء الصلوات وبدء صلاة التراويح مع صلاة العشاء اليوم الأربعاء.