دعاء أول جمعة في رمضان 2023.. فيديو بصوت مفتي الجمهورية

دعاء أول جمعة في رمضان.. يحرص الكثير من المسلمين على معرفته، وخاصة عند أداء صلاة الجمعة طوال شهر رمضان، نظرا إلى منزلة الشهر الكريم إذ يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء العبد الذي يرجوا عفوه ورضاه.

دعاء أول جمعة في رمضان

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية أفضل دعاء أول جمعة في رمضان وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حيث قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية عبر فيديو على موقع دار الإفتاء المصرية: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي و أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اجعل أول شهرنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا».

اللهم احفظ بلادنا و سائر بلاد المسلمين

وتابع: «اللهم احفظ بلادنا و سائر بلاد المسلمين واجعلها سخاء رخاء يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين».