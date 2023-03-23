الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بشهر رمضان: ندعم المجتمعات المسلمة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعم بلاده للمجتمعات المسلمة التي تعاني من المصاعب والدمار، مُهنئا المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول شهر رمضان المبارك.

الولايات المتحدة تؤكد دعمها للمجتمعات المسلمة

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم: «أنا وجيل نتقدم بأطيب تمنياتنا للمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء البلاد وحول العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ وقت الصيام والنمو الروحاني».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «خلال هذا الوقت المقدس من التأمل، تؤكد الولايات المتحدة مجددًا دعمها للمجتمعات المسلمة التي تعاني من المصاعب والدمار».

الوقوف إلى جانب شعبي تركيا وسوريا وباكستان

وشدد بايدن، على استمرار الوقوف إلى جانب شعبي تركيا وسوريا اللذان فقدا العديد من أحبائهم خلال الزلازل المدمرة الأخيرة، ومع شعب باكستان، الذي يعيد بناء حياته بعد فيضانات الصيف الماضي.

وتابع الرئيس الأمريكي، قائلا: «اليوم بشكل خاص، نتذكر حق الإنسان العالمي في ممارسة الديانات والصلاة بسلام وانفتاح»، مشددا على وقوف الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها متضامنة مع المسلمين الذين ما زالوا يواجهون الاضطهاد- بما في ذلك الروهينجا في ميانمار، والمجتمعات المسلمة الأخرى التي تواجه الاضطهاد في جميع أنحاء العالم.