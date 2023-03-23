لاقت الحلقة الأولى من مسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين، اهتمام وتفاعل عدد كبير من جماهير وعشاق المسلسلات الرمضانية، لذا باتت مواعيد عرض مسلسل الصفارة، بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة محل اهتمام وبحث للكثيرين، مِمَن يحرصون على متابعة سير الأحداث طوال فترة عرض المسلسل؛ إذ إنّ عدم مشاهدة حلقة معينة أو جزء منها سيعوقهم عن فهم مشاهد متعددة في الحلقات التالية.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

ويُعرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین عبر شبكة قنوات «DMC» بالإضافة إلى منصة «Watch IT»؛ إذ ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ما يعني انتهاء أحداثه مع انتهاء النصف الأول من الشهر الكريم، ويعتبر هو البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين، ونستكمل في السطور التالية توضيح مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

ويتم عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين على قناة «DMC»، في تمام 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

ويُصنف مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين على أنه عمل كوميدي، وتدور أحداث المسلسل حول مرشد سياحي يعثر على «صفارة» الملك توت عنخ آمون يستخدمها في العودة إلى الماضي، ويشترك مع الفنان أحمد أمين في هذا العمل عدد من الفنانين أبرزهم طه دسوقي وآية سماحة.