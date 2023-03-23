مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الجمعة 24-3-2023

أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية يوم الجمعة 24-3-2023، ثاني أيام شهر رمضان المبارك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ والاستعدادات في مديرية الأوقاف بالمحافظة.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية يوم الجمعة 24-3-2023

وأصدرت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية يوم الجمعة 24-3-2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية المختلفة.

أذان الفجر في الإسماعيلية يوم الجمعة 24-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية يوم الجمعة في تمام الساعة 4:25 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

موعد اذان الظهر في الإسماعيلية يوم الجمعة 24-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية يوم الجمعة في تمام الساعة 11:58 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 24-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان العصر في الإسماعيلية يوم الجمعة في تمام الساعة 3:27 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة 24-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة في تمام الساعة 06:05 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان العشاء في الإسماعيلية يوم الجمعة 24-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الجمعة في تمام الساعة 06:05 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية يوم الجمعة 24-3-2023

ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر الجمعة وحتى أذان المغرب من نفس اليوم.