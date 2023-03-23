موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة 24-3-2023، يحرص المواطنين بالمحافظة الي معرفته، كي يمتنعون عن الأكل والشرب في الوقت المناسب، وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، وإمساكية ثان أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الغربية الجمعة 24-3-2023

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الجمعة 24-3-2023، ترصده «الوطن» من خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وذلك وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، أن أذان الفجر في مدينة طنطا يكون في تمام الساعة 4:28 صباحا، والإمساك إمساك 4:08 صباحا.

عدد ساعات الصيام الجمعة 24-3-2023 في الغربية

وجاءت عدد ساعات الصوم في محافظة الغربية، لثاني أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و 2 دقيقة، ويرفع الاذان لصلاة الفجر 4:28 صباحا، وموعد الإفطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:10 مساء، وصلاة العشاء 7:28 مساء، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية والحسابات الفلكية، وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا.