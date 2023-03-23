موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية الجمعة 24-3-2023

ساعات قليلة ويحين موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية يوم الجمعة 24-3-2023، وهو الموافق الثاني من شهر رمضان، إذ بدأ الصائمون في تنظيم أوقاتهم على مواقيت الصلوات سواء في تناول الإفطار أو السحور.

موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية

وبحسب قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية يوم من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، فهو يختلف من عن باقي المدن المصرية ووجود فروق توقيت بخلاف وجود إمساكيات غير رسمية تصدر توقيتات خاطئة.

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان الفجر في الدقهلية يوم الجمعة 24-3-2023 الساعة 4:26 صباحا وهو أقل بدقيقة عن أول يوم في شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في القاهرة يوم الجمعة 24-3-2023

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة، موعد مواقيت الصلاة يوم الجمعة 24-3-2023 في محافظة الدقهلية، وتكون صلاة الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقة، والعصر في تمام الساعة الثالثة و30 دقيقة، والعشاء في تمام الساعة السابعة و27 دقيقة، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و54 دقيقة.

عدد ساعات الصيام يوم الجمعة 24-3-2023 في الدقهلية

وأكد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن عدد ساعات الصوم في محافظة الدقهلية يوم الجمعة 24-3-2023 هي: 14 ساعة و2 دقيقة.