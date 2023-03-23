غلق مدخل كوبري شرنقاش بالدقهلية بعد انقلاب سيارة نقل

انقلبت سيارة نقل ثقيل في محافظة الدقهلية الليلة، محملة بكمية يصل وزنها حوالي 60 طنا من القمح على محور شرنقاش الواصل بين طريق دمياط الشرقي ورافد جمصة الساحلي بنطاق مركز طلخا، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في توقف الحركة المرورية.

وانتقلت معدات رئاسة مركز ومدينة طلخا لرفع آثار الحادث وفتح الحركة المرورية وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات الطبية.

بلاغ بانقلاب سيارة نقل محملة بالقمح

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا، بانقلاب سيارة نقل محملة بالقمح على طريق رافد جمصة أمام قرية المنيل، وبعثرت الحمولة على الطريق مما تسبب في توقف الحركة

غلق مدخل كوبري شرنقاش

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، والأجهزة التنفيذية لمكان البلاغ، وتبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقم «د ج م 6349»، وانقلبت أثناء دخولها دوران كوبري شرنقاش، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن سقوط الحمولة المقدرة بحوالي 60 طن قمح على الطريق.

وكلفت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا بانتقال أوناش ومعدات رئاسة المدينة لرفع وإزالة آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى على الطريق، واتخاذ كافة الإجراءات التي تيسر حركة المواطنين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.