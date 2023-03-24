تُقدم «الوطن» لقرائها، مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 2 والقنوات الناقلة، خاصة بعدما كشفت عن إصابتها بـ«التروما» بعد وفاة زوجها بشكلٍ مفاجئ أمام عينيها.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

وتأتي مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 2 والقنوات الناقلة، عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، بينما سيُعرض 3 مرات أخرى كإعادة، ما يسمح للجمهور بإمكانية متابعتها حسب التوقيت المناسب لهم.

وجاءت مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 2 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا عبر شبكة تليفزيون الحياة، كما يُعرض مرة ثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وأخيرًا يُعرض الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وحرصت شبكة تلفزيون الحياة، على التنويه على التردد الخاص بها، كونها القناة الناقلة حصريًا لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان، حيث جاء على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويضم مسلسل حضرة العمدة، في بطولته كل من روبي، وسميحة أيوب، ودينا، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمد مهران وحسام داغر وآخرين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.