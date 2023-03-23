موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل حضرة العمدة والقنوات الناقلة

يبحث المشاهدون عن موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل حضرة العمدة، بطولة الفنانة روبي، والمقرر عرضه عبر شبكة تليفزيون الحياة.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حضرة العمدة

أعلنت شبكة تليفزيون الحياة موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل حضرة العمدة، حيث تحددت الساعة 8:15 مساء ليكون موعد عرضه يوميا طيلة شهر رمضان، ومن المقرر عرضه 3 مرات في مواعيد متغيرة على مدار اليوم.

مواعيد إعادة عرض الحلقة الأولى من مسلسل حضرة العمدة

ومن المقرر إذاعة الحلقة الأولى لمسلسل حضرة العمدة في مواعيد الإعادة التالية، حيث يُعرض كإعادة أولى في تمام الساعة 2:30 صباحًا، كما يُعاد مرة ثالثة عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة 10:30 صباحًا، أما المرة الثالثة ستكون في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

قائمة المشاركين في بطولة مسلسل حضرة العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة إلى جانب روبي، صلاح عبدالله، أحمد رزق، دينا، وفاء عامر، نهلة سلامة، محمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.