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مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1.. روبي تصاب بصدمة بعد وفاة زوجها فجأة

كتب:

أحمد حسين صوان
09:07 م | الخميس 23 مارس 2023
روبي في مسلسل حضرة العمدة رمضان 2023

روبي في مسلسل حضرة العمدة رمضان 2023

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1، العديد من الأحداث واستعراض بعض الشخصيات والتعريف بها للمُشاهد، إذ تضمنت عددًا من المفاجآت للمُشاهدة، خاصة فيما يتعلق بشخصية روبي، التي تُجسد شخصية «صفية الفارس» الدكتورة بالجامعة الأمريكية.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1.. تفاصيل وفاة زوج روبي

وتوفي في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1، زوج روبي، بشكلٍ مفاجئ، حيث ظهر وهو يمارس الرياضة، في صباح أحد الأيام، داخل الفيلا، حيث كان يستخدم «تريد ميل» المشاية الرياضية، وشعر بآلام شديدة فجأة، قبل أنّ يسقط على الأرض.

وأصيبت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1، بحالة من الصدمة إثر وفاة زوجها أمام عينها بشكلٍ مفاجئ، ما أظهرت بعض المشاهد، دخولها في حالة تشتيت خلالها تدريسها للطلاب في الجامعة الأمريكية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، بجانب روبي وأحمد رزق، عدد كبير من الممثلين، منهم دينا، ووفاء عامر، وسميحة أيوب، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز وآخرين، من تأليف إبراهيم عيسى. 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.