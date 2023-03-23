عرضت شبكة تليفزيون الحياة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1، بطولة الفنانة روبي، حيث ظهرت في المشاهد الأولى مع الفنان أحمد رزق، الذي يُجسد دور المستشار القانوني «جلال الفارس» ابن عمها، حيث فُوجئت به في مكان عملها بالجامعة الأمريكية، دون أي موعد مسبق، وبعد سنوات من عدم لقائها به.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1.. روبي تترشح لتولي منصب العمودية

وعرض أحمد رزق، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1، على روبي «صفية الفارس» تولي منصب عمودية قريتها «تل شبورة» رغم انقطاعها بالقرية منذ سنواتٍ طويلة، الأمر الذي أصابها بالدهشة في بداية النقاش، وكانت تعتقد لوقتٍ طويل أنه بمثابة دعابة، خاصة وأنه لم يسبق للقرية أن تتولى فيها امرأة ذلك المنصب.

أحمد رزق يرفض اقتراح روبي في مسلسل حضرة العمدة

وحاول أحمد رزق، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1، إقناع روبي بقبول ترشيحها لمنصب العمودية، وأنّ تنسى ما تعرضت له قديمًا قبل الانتقال إلى القاهرة، حيث منعتها العائلة من حقها في الميراث، فيما اقترحت روبي عليه أن يترشح هو للعمودية، خاصة وأنه صاحب خبرات وعلاقات واسعة، إلا أنه رفض ذلك تمامًا.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته بجانب الثنائي روبي وأحمد رزق، كل من سميحة أيوب، وأحمد بدير، وإدوارد، وإيهاب فهمي، ودينا، ووفاء عامر، ومحمود حافظ، وحسام داغر، ومحمد محمود عبد العزيز وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.