تفاصيل مسلسل حضرة العمدة في رمضان.. يجمع 36 موهبة شبابية مع 50 فنانا

تحرص مجموعة فنون مصر، للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، على تبني ودعم المواهب الشابة، في كل أعمالهم الدرامية، و إتاحة الفرصة أمام الكثير من الوجوه الواعدة من خريجي ودارسي المعاهد الفنية والمسرحية المتخصصة.

ويشهد مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، والذي تنطلق أولى حلقاته اليوم مع بدء الماراثون الرمضانى، مزيج درامي مختلف يجمع بين أكثر من 25 نجما ومشاركة 36 ممثل شاب جرى اختيارهم بعناية شديدة، وتدريبهم من خلال ورشة متخصصة ليحصلون على فرصة مميزة، ليُمثل هذا الشكل الدرامى إضافة لصناعة الفنون في مصر، وإتاحة للمشاهد المصري والعربي للاستمتاع بنمط مُختلف من الأعمال الدرامية التي تجمع بين جيلين مختلفين.

وتضم قائمة المواهب الشبابية كل من شيرى أشرف، ياسر الرفاعي، إياد عيد، عبد الرحمن عزوز، محمد توبة، أحمد صبري، دنيا عظيم، جيسي الحكيم، سمر فؤاد، محمد الإمام، إيمان يوسف، رحاب حسن، ومحمد صلاح.

كما يشارك في حضرة العمدة، كل من الموهوبين مصطفى الرومي، دنيا جمعة، حسن عشماوي، داليا مكرم، سالي سعيد، علي كمالو، محمد البطاوى،خلود عز، أيمن بدير، محمد أشرف، داليا أبو اليسر، رغدة إبراهيم، مصطفى نعمان، علي هادي، سحر عبد الله، ناني صلاح، أحمد الزيات، محمد رأفت، محمد فارس، فاتن فريد، الطفلة لافينيا نادر، والطفل مالك أحمد عوض.

وتصدر اسم مسلسل حضرة العمدة قائمة الأكثر تداولًا في محرك البحث جوجل بعد نشر الأغنية الدعائية «اللي يهري يهري» للنجم مدحت صالح، والبرومو الترويجي الذي بشّر بوجود جرعة مكثفة من الإثارة والغموض والتشويق من خلال الصراعات والتعقيدات التي تجمع أبطال العمل.

تفاصيل وأحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» حول صفية عارف الفارس» والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التي تحمل اسم «تل شبورة» وهى قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبا كان حكرا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل «حضرة العمدة»

ويعرض المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، في تمام الثامنة والربع مساء، بالإضافة إلى عرضه على قناة الظفرة، وعبر منصة Watch IT الرقمية على مدار أيام شهر رمضان المقبل.

صناع وأبطال مسلسل «حضرة العمدة»

ويشارك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 25 فنانا وفنانة في مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، ووضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.