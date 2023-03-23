موعد أذان الفجر في مطروح الجمعة 24-3-2023

تزامنا مع ثاني أيام شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون عن موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الجمعة 24-3-2023.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الجمعة 24-3-2023، في إطار الخدمات التي تحرص على تقديمها لقرائها ضمن الخدمات المتعددة في مختلف القطاعات.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الجمعة 24-3-2023

ويأتي موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الجمعة 24-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية على النحو التالي:

- موعد أذان الفجر أول أيام رمضان، الساعة 4:42 صباحا.

موعد السحور والإمساك في دمياط

كما يأتي موعد السحور في محافظة مطروح في تمام الساعة 2:20 صباحا، وموعد الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 4:32 صباحا، في ثاني أيام شهر رمضان.

محافظة مطروح استعدت لشهر رمضان

في سياق متصل، استقبلت محافظة مطروح، شهر رمضان أول أيام الشهر المعظم 2023، الخميس، كما تستقبل اليوم الثاني الجمعة، وتزينت المساجد الكبرى كالمسجد الكبير ومسجد العوام ومسجد التنعيم ومسجد الفتح في مرسي مطروح، والمساجد الشهيرة في المدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال المواطنين، لأداء الصلوات وخاصة صلاة التراويح.