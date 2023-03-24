مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1.. روبي تتولى العمودية رسميا

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1 العديد من الأحداث التي تُشير إلى انطلاق الصراعات في قرية «تل شبورة»، بالتزامن مع الإعلان عن ترشيح روبي لتولي منصب عمدة القرية، رغم انقطاعها عن القرية لسنواتٍ طويلة، وانتقالها للقاهرة، وعملها أستاذة بالجامعة الأمريكية.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

تولت روبي، خلال مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1، منصب العمودية بشكلٍ رسمي، لمدة 5 سنوات، حسبما أعلنت مديرية الأمن، الأمر الذي سيتسبب في تصاعد الأحداث مع الحلقات المقبلة، بين العائلات الكبرى في القرية، لرفضهم تولي امرأة ذلك المنصب.

وحاول إدوارد، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1، تدشين حملة إلكترونية على صفحات القرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتشويه صورة «صفية الفارس»، بشأن دفع الأهالي رفضهم توليها منصب العمودية، لكن في المقابل يحاول أحمد رزق ابن عمها، إفساد الحملات، من خلال إغلاق هذه الصفحات.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته كل من روبي، أحمد رزق، إدوارد، أحمد بدير، سميحة أيوب، محمد مهران، وفاء عامر، محمد محمود عبد العزيز، من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون الحياة، عن تردد القناة، باعتبارها الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة، حيث جاء على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، 4 مرات يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة، طوال شهر رمضان، حيث يأتي الموعد الأول في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، ويُعاد في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، كما يُعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.