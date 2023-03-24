سيارات التموين تجوب شوارع الإسماعيلية لبيع اللحوم والدواجن.. تخفيضات 20%

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس انتشار عدد من السيارات التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها الموجودة في المحال التجارية.

وأعلنت السيارات عن بيع كمية من لحوم الدواجن في أطباق مجهزة معدة للبيع، بسعر 75 جنيها لكيلو الدواجن صدور الفراخ و75 جنيها لكيلو الوراك وتوقف بعض السيارات في عدة أماكن لإتاحة اللحوم للجمهور ورفع العبء عنهم.

أسعار مخفضة في منافذ أهلا رمضان في الإسماعيلية

وأعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية عن توفير كميات كبيرة من الأرز والسكر والتمور والدقيق، إلى جانب العصائر والألبان، استعداداً لشهر رمضان المبارك، بتخفيضات من 20% إلى 40%.

وسجل سعر الأرز المعبأ اليوم الخميس 15 جنيها للكيلو الواحد، وسجل السكر الممتاز 15 جنيها للكيلو، فيما سجلت زجاجة الزيت 700 مل 35 جنيها للواحدة.

ووفر معرض «أهلاً رمضان» في الإسماعيلية كمية كبيرة من التمور بأسعار مختلفة، تبدأ من 15 جنيها للكيلو، حتى 40 جنيها، بتخفيضات 5 جنيهات للكيلو الواحد عن أسعار الأسواق الخارجية.

وطالب المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية التجار بضرورة توفير العروض المستمرة واليومية للمواطنين لرفع العبء عن كاهلهم.