مواعيد المخابز فى رمضان 2023.. «التموين» توجه تعليمات مهمة للمديريات

حددت وزارة التموين مواعيد المخابز فى رمضان 2023 في إطار استعداداتها الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، والذي بدأت أولى أيامه اليوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري، مُعلنة عددا من التعليمات المهمة لجميع المديريات بشأن السلع الغذائية وطبيعة عمل المخابز خلال هذا الشهر الكريم.

تفاصيل مواعيد المخابز فى رمضان 2023

ووفق قرار وزاري حدد مواعيد المخابز فى رمضان 2023، فإنها تعمل يوميا حتى الساعة الخامسة مساءً، فبالنسبة لمخابز العيش البلدي مستمرة في العمل لأصحاب بطاقات التموين حتى الساعة 5 مساء طوال أيام شهر رمضان 2023.

ولم يقتصر القرار الوزاري الصادر عن وزارة التموين على تحديد مواعيد المخابز فى رمضان فقط بل اشتمل أيضا على عدد مهم من التعليمات، أولها كتابة مواعيد العمل الجديدة بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين، وتنظم كل مديرية عمل المخابز طبقاً لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار.

متابعة توافر السلع الغذائية

اشتملت أيضاً تعليمات وزارة التموين للمديريات، على ضرورة التأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني 87.5% من المطاحن التموينية، ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية وتوافر كافة السلع وأسعارها بالأسواق، فضلاً عن متابعة معارض السلع الغذائية «معارض أهلاً رمضان» وتوفير السلع بالجودة المطلوبة.

بعد الإعلان عن مواعيد المخابز في رمضان بالتفصيل، شددت وزارة التموين على ضرورة الرقابة والمتابعة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز والمنتجات البترولية وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية.