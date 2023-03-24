الأرصاد تحذر المسافرين من طقس الأحد المقبل: أمطار وشبورة ورياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المسافرين على الطرق، يوم الأحد المقبل، بسبب التقلبات الجوية وسوء حالة الطقس، ووجود أكثر من ظاهرة جوية يجب عليهم الحذر منها.

تكون الشبورة المائية صباحاً

من الظواهر التي يشهدها طقس الأحد، والتي تعد من أخطر الظواهر الجوية، تأثيرًا على المسافرين على الطرق، وقائدي السيارات، هي تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، على العديد من الطرق.

ومن أهم الطرق التي تظهر فيها الشبورة المائية صباحًا، هي الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية ومدن القانة والوجه البحرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

توافر فرصة لسقوط أمطار بنسبة حدوث 30%

وليست الشبورة المائية هي الظاهرة الوحيدة التي يشهدها طقس الأحد القادم بل تتوافر فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

تشهد عدد من المناطق خلال طقس الأحد، نشاط رياح، تكون مثيرة للأتربة والرمال على فترات، في مناطق وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية ،كما تشهد مناطق أخرى نشاط للرياح وهي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.