الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا أول أيام رمضان: تحذيرات وأمطار على 10 محافظات

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تشير التوقعات إلى طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا، مع فرص لسقوط الأمطار على 10 محافظات، وسط تكون ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، ما تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية.

حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، وأماكن سقوط الأمطار أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وهى «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح»، إلى سقوط أمطار بنسبة 40% مع تكون الغيوم الجزئية، ونشاط للرياح وسجلت العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

حالة الطقس غدا الخميس في المحافظات

كما تشهد حالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة مع تكون الغيوم الجزئية وطقس دافء ليلاً، وتمتد فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى وهى «القليوبية، الجيزة، القاهرة»، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

فرص سقوط الأمطار غدا الخميس

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار غدا، أوضحت الأرصاد تعرض محافظات جنوب الوجه البحري وهى «الشرقية، الغربية، المنوفية»، إلى أمطار تصل إلى نسبة 20% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، إذ يسود طقس مشمس نهاراً معتدل الحرارة دافئ ليلاً مع نشاط للرياح، وسجلت العظمى في شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 12، وفي الجنوب سجلت العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.