الأرصاد تحذر السائقين من تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عودة انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، مع تكون شبورة مائية تؤثر على جميع المحافظات فيما عدا محافظات الصعيد، والتي تشهد طقسًا معتدل الحرارة نهارًا، دافئ ليلاً، لاسيما محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

تكون الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، لافتة إلى أنها تبدأ فجر اليوم وتمتد لعدة ساعات، وتكون كثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى الطرق التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، نظرًا لحجب الرؤية الأفقية، يأتي ذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين وتجنبًا لوقوع الحوادث المرورية.

وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 2 متر ويكون اتجاهها شمالية غربية، وفيما يتعلق بالبحر الأحمر تكون خفيفة تصل إلى 1.25 متر ويكون اتجاهها شمالية غربية إلي جنوبية شرقية.

كما ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى تشهد المحافظات انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد وذلك بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 6 مارس.