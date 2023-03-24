مواقيت الصلاة في مطروح الجمعة 24 مارس 2023.. اعرف موعد أذان المغرب

مع حلول ثاني أيام شهر رمضان الكريم، يرغب العديد من المواطنين من أبناء محافظة مطروح وزائريها، في معرفة مواقيت الصلاة في مطروح الجمعة 24 مارس 2023، في ظل حرص الكثير على الالتزام بالصلاة لأدائها في توقيتاتها خلال الأيام المباركة، تزامنًا مع روحانيات الشهر المبارك.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح الجمعة 24 مارس 2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، التي تقدمها في مختلف القطاعات خلال العام، كما يلي:

مواقيت الصلاة في مطروح الجمعة 24 مارس 2023

ومواقيت الصلاة في مطروح الجمعة 24 مارس 2023، وفقًا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر والسحور في ثاني أيام رمضان في محافظة دمياط، سيكون على النحو التالي:

- السحور في تمام الساعة 2:22 صباحًا.

- الإمساك: 4:22 صباحًا.

- الفجر: 4:43 صباحًا.

- الشروق: 6:10 صباحًا.

- الظهر: 12:18 مساءً.

- العصر: 3:46 مساءً.

- المغرب: 6:25 مساءً.

- العشاء: 7:44 مساءً.

عدد ساعات الصوم

وتستمر ساعات الصوم في محافظة مطروح على مدار النهار منذ أذان الفجر وحتى أذان المغرب في ثاني أيام رمضان، لتصل إلى 14 ساعة.