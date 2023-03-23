مواقيت الصلاة في القليوبية الجمعة 24-3-2023

في ثاني أيام رمضان المبارك 1444 هجريا، تتجه أنظار المسلمون مواقيت الصلاة في القليوبية يوم الجمعة 24-3-2023، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي لمدينة بنها.

«الوطن» تستعرض مواقيت الصلاة في القليوبية يوم الجمعة 24-3-2023، وفق هيئة المساحة المصرية حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات وسماع الدروس الدينية والملتقيات الفكرية الإسلامية الرمضانية بالمساجد وتحري الأنشطة الدينية والعبادات وفق خطة مديرية أوقاف القليوبية.

مواقيت الصلاة في القليوبية

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فان مواقيت الصلاة في القليوبية يوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام رمضان كالتالي:

السحور 02:07 ص.

إمساك 04:07 ص.

الفجر 04:27 ص.

الشروق 05:54 ص.

الظهر 12:01 م وتبدأ عقب الأذان شعائر صلاة الجمعة من خطبة الجمعة وبعدها أداء الصلاة.

العصر 03:30 م.

صلاة المغرب 06:09 م.

العشاء 07:26 م.

مواقيت الصلاة

وبعد صلاة العشاء، تبدأ التراويح وسط فرحة وبهجة الشهر الكريم فيما أعدت مديرية الأوقاف في القليوبية خطة للدروس الدينية والملتقيات الثقافية بالمساجد الكبرى في المدن والقري الاحتفال بشهر رمضان.