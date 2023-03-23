مواقيت الصلاة في الغربية الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في الغربية يوم الجمعة 24-3-2023، يحرص الكثير من المواطنين داخل المحافظة على معرفتها، من أجل الذهاب مبكراً إلى المساجد خاصة، ونحن في ثان أيام شهر رمضان المبارك، 1444 هجريا، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية وما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، لمدينة طنطا.

مواقيت الصلاة في الغربية يوم الجمعة 24-3-2023

ترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في الغربية يوم الجمعة 24-3-2023، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

السحور 2:08 صباحاً

إمساك 4:08 صباحا

الفجر 4:28 صباحا

الشروق 5:55 صباحا

الظهر 12:02 مساء

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:10 مساء

العشاء 7:28 مساء

عدد ساعات الصيام في الغربية يوم الجمعة 24-3-2023

وتكون عدد ساعات الصوم في الغربية يوم الجمعة 24-3-2023، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، وما أعلنته هيئة المساحة المصرية، لمدينة طنطا، تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، ويرفع الاذان لصلاة الفجر 4:28 صباحا، وموعد الإفطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:10 مساء، وصلاة العشاء 7:28 مساء.