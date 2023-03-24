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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
12:29 ص | الجمعة 24 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية

كشفت المملكة العربية السعودية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، إذ يعد اليوم الثاني في شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، تبدأ صلاة الفجر 5:06  صباحا والشروق 6:22 صباحا، وصلاة الظهر 12:27 مساء وصلاة العصر3:52 مساء، وصلاة المغرب 6:33 مساء، وصلاة العشاء 8:03 مساء.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023 تختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:06 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:58.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

وموعد أذان الظهر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ في الساعة 12:27 مساء، ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:25.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، ليبدأ عند الساعة 3:52 مساء، ويزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:50 مساء.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ عند 6:33 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:35 مساء.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

وبحسب بيان من السعودية، عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، ستكون 14 ساعة و41 دقيقة.

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