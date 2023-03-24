كشفت المملكة العربية السعودية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، إذ يعد اليوم الثاني في شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، تبدأ صلاة الفجر 5:06 صباحا والشروق 6:22 صباحا، وصلاة الظهر 12:27 مساء وصلاة العصر3:52 مساء، وصلاة المغرب 6:33 مساء، وصلاة العشاء 8:03 مساء.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023 تختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:06 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:58.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

وموعد أذان الظهر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ في الساعة 12:27 مساء، ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:25.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، ليبدأ عند الساعة 3:52 مساء، ويزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:50 مساء.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ عند 6:33 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:35 مساء.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023

وبحسب بيان من السعودية، عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023، ستكون 14 ساعة و41 دقيقة.